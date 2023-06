Universiteit Gent deelt per ongeluk beelden van docenten die studenten bespotten

De Universiteit Gent (UGent) heeft per ongeluk beelden gedeeld waarop te zien en horen is hoe docenten van de universiteit zich na online presentaties spottend uitlaten over studenten.

Studenten die het vak Onderzoeksmethodologie volgden in het schakeljaar voor de opleiding Verpleeg- en vroedkunde hadden een mondelinge presentatie die via een videoverbinding werd opgenomen. Deze opname en het overleg van vier docenten na afloop werd per ongeluk naar de studenten gestuurd.

Op de opnames is volgens Belgische media onder meer te horen dat de docenten na het uitloggen van een student grappen maakten over een student die huilde tijdens het examen. Ook grapten de docenten over studenten die het examen slecht aflegden en zeiden ze dat ze een student een laag cijfer gingen geven "om die eens goed te laten schrikken".

Excuses aan studenten

De universiteit geeft toe dat de vier examinatoren in de fout zijn gegaan. "Op de opnames zijn op sommige momenten zaken gezegd en gebeurd die niet stroken met de onderwijsprincipes van de universiteit", zegt de UGent in een reactie bij VRT Nieuws. "De UGent betreurt dit en verontschuldigt zich hiervoor bij haar studenten."

Volgens de VRT zijn studenten gekwetst door de opnames en hebben sommigen van hen psychische hulp moeten zoeken.

De vier medewerkers moeten verplicht "een professionaliseringstraject doorlopen". Ook laat de universiteit het voorval onafhankelijk onderzoeken. Daarnaast krijgen betrokken studenten "de kans om in gesprek te gaan over dit incident". Op welke manier dit gebeurt, maakt de universiteit niet bekend.

Vorige week kwam de universiteit ook al in het nieuws na een blunder. Toen bleek dat tientallen ingevulde examens van masterstudenten Communicatiewetenschappen verdwenen waren voordat ze waren nagekeken. Volgens een hoogleraar is het mogelijk "dat de examens met het ophalen van het papier meegenomen zijn". Studenten mochten die tentamens opnieuw doen.