Mourinho ook in Italië geschorst na beledigen arbiter; in totaal zes duels toekijken

José Mourinho moet nog meer wedstrijden van AS Roma missen. De Italiaanse voetbalbond heeft de Portugese coach een schorsing van tien dagen opgelegd, omdat hij begin vorige maand na de competitiewedstrijd tegen Monza (1-1) scheidsrechter Daniele Chiffi beledigde.

Daardoor zal Mourinho de eerste twee duels van het nieuwe seizoen in de Serie A missen. Eerder werd de 60-jarige coach al voor vier Europese duels geschorst, omdat hij na de verloren Europa League-finale tegen Sevilla scheidsrechter Anthony Taylor had uitgescholden.

Van de Italiaanse bond kreeg Mourinho bovendien een boete van 50.000 euro. AS Roma moet hetzelfde bedrag overmaken.

'Slechtste scheidsrechter in loopbaan'

Na de wedstrijd tegen Monza noemde Mourinho Chiffi de slechtste scheidsrechter die hij in zijn hele loopbaan was tegengekomen. "Hij is vreselijk, hij legt geen enkele menselijke connectie en hij heeft geen enkele empathie", sprak Mourinho.