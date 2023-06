Turnvedette Biles keert terug, eerste wedstrijd sinds angstaanvallen in Tokio

Later keerde ze terug in de balkfinale en reikte daarbij zelfs tot het brons, tot haar eigen verbazing overigens. Daarna zei ze het turnen tijdelijk vaarwel.

In Tokio kreeg ze echter te maken met 'twisties', een mentale gesteldheid waarbij ze tijdens een moeilijke oefening plotseling haar coördinatie verliest. Biles trok zich terug voor de meeste individuele onderdelen en zat voornamelijk langs de kant in de meerkampfinale, waarbij het Amerikaanse team naar het zilver turnde.

Biles reisde in 2021 als turnvedette af naar Tokio, nadat ze vijf jaar daarvoor in Rio de Janeiro liefst vier gouden en een bronzen medaille in de wacht had gesleept. Sinds 2013 verzamelde ze bovendien liefst negentien wereldtitels, waaronder vijf op de meerkamp.

Twee jaar na de Olympische Spelen van Tokio staat Simone Biles voor haar rentree in de turnhal. De Amerikaanse turnbond USA Gymnastics heeft aangekondigd dat de zevenvoudig olympische medaillewinnares op 5 augustus zal deelnemen aan de US Classic in Chicago.

De Amerikaanse turnster reageert na haar bronzen medaille in de balkfinale. Ze vertelt op de persconferentie ook over haar mentale problemen. - NOS

Biles, tijdens haar gloriejaren een van de slachtoffers van het seksueel misbruik door teamdokter Larry Nassar, kreeg veel bijval over de wijze waarop ze openlijk sprak over haar mentale problemen tijdens de Spelen. In 2021 getuigde ze nog in de senaatscommissie die onderzoek deed naar het handelen van de FBI in de zaak-Nassar.

Ook daarna bleef ze een van de meest uitgesproken topsporters over het belang van mentaal welzijn. In september 2022 ontving ze uit handen van president Joe Biden de Presidential Medal of Freedom, de hoogste eer die door de Amerikaanse staat aan een burger verleend kan worden.

Huwelijk

Sinds Tokio kwam de pas 26-jarige Biles niet meer in actie, al gaf ze aan de Spelen van Parijs in 2024 niet uit haar hoofd te hebben gezet. In de tussentijd trad ze in het huwelijk met Jonathan Owens, een bekende NFL-speler van Green Bay Packers.

Ook in 2018 maakte Biles haar comeback bij de US Classic, een voorbereidingswedstrijd op het Amerikaans kampioenschap dat dit jaar eind augustus in San Jose gehouden wordt. Toen had ze twee jaar vrijaf genomen na de zo succesvolle Olympische Spelen in Rio de Janeiro.