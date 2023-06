Ook morgen geen treinen tussen Nijmegen en Arnhem, overlast voor festivalgangers

Er rijden ook morgen geen treinen tussen station Nijmegen en Arnhem Centraal. De problemen op de spoorbrug bij Nijmegen zijn nog niet opgelost, meldt spoorbeheerder ProRail.

Er is iets mis met de rails op de spoorbrug over de Waal, zegt een woordvoerder. "Het spoor ligt niet zo strak als de bedoeling is." De rails kan bewegen, waardoor de trein meer gaat schudden, legt de woordvoerder uit. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, ligt het treinverkeer tussen Nijmegen en Arnhem sinds gisteren helemaal stil.

Dat er morgen geen treinen rijden, levert hinder op voor onder anderen bezoekers van het festival Down The Rabbit Hole in Ewijk, bij Nijmegen. Dit festival gaat vrijdag officieel van start, maar veel festivalgangers gaan morgen al richting Nijmegen om hun tent op te zetten.

Met een tijdelijke oplossing hoopt ProRail ervoor te zorgen dat er vrijdag wel weer treinen kunnen rijden. Die mogen op de spoorbrug dan maximaal 10 kilometer per uur.