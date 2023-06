Veelbesproken Fraser begint bij RKC, dat moppert over competitieprogramma

Met Henk Fraser als nieuwe trainer is RKC Waalwijk woensdag begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De club presteert al twee seizoenen opvallend goed. Na de tiende plaats in het seizoen 2021/22 eindigde RKC afgelopen seizoen zelfs als negende. De verwachtingen zijn daardoor hoog, dat begrijpt Fraser maar al te goed. "De lat ligt hoog, dat kan ik niet ontkennen. Je moet je prestaties altijd proberen te evenaren. Daar gaan wij ook voor, maar dat is pittig. Je moet ook realistisch zijn. Ik denk dat handhaven, dat is mij ook geschetst, de meest reële doelstelling is. Maar de uitdaging is om vorig seizoen te evenaren, dat lijkt me logisch", zegt Fraser. De coach krijgt bijval van algemeen directeur Frank van Mosselveld. Volgens hem zijn de succes-seizoenen van Joseph Oosting, die naar FC Twente vertrok, niet de nieuwe standaard in Waalwijk. "We kennen onze plek in de voetbalpiramide. Natuurlijk hebben we twee fantastische jaren gehad. Maar de doelstelling zal hier altijd hetzelfde zijn: we willen ons handhaven."

Henk Fraser tijdens zijn eerste training als coach van RKC - Pro Shots

"Het is ons de afgelopen jaren gelukt om over te presteren, ten opzichte van ons budget. Op een creatieve manier te werk gaan, daar staan we om bekend", vervolgt Van Mosselveld. "We doen er alles aan om zo lang mogelijk in de eredivisie te blijven. Maar als je kijkt naar welke clubs er de afgelopen jaren gedegradeerd zijn en hoe sterk de eerste divisie is, dan zit het allemaal dicht bij elkaar. We blijven een club die tussen de ere- en eerste divisie beweegt." Keuze voor Fraser Met Fraser heeft RKC een trainer binnengehaald die op een vervelende manier vertrok bij zijn laatste club, FC Utrecht. Na een handgemeen met aanvaller Amin Younes moest hij vertrekken uit de Domstad. "Dat heeft voor ons geen seconde een rol gespeeld", aldus Van Mosselveld. "We beoordelen hem als mens en Henk is een heel fijn mens. Wat daar is gebeurd, is een incident geweest. De kwaliteiten van Henk staan buiten kijf. We zijn bij RKC trots en blij dat we hem aan ons kunnen binden."

Speelschema eredivisie RKC opent het nieuwe eredivisieseizoen met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. In de eerste zes thuisduels krijgt RKC achtereenvolgens AZ, PSV, FC Twente, Ajax, Volendam en Feyenoord op bezoek.