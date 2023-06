Verbod op hoofddoek agenten valt niet bij iedereen in goede aarde: 'Onbegrijpelijk'

Volgens Baldewsingh leidt het verbod tot nog meer polarisatie in de samenleving. "Ik had zo gehoopt dat dit kabinet eindelijk lef toont om dat tegen te gaan." Daarnaast vindt Baldewsingh het besluit ook nog eens ondoordacht. "Er is al krapte op de arbeidsmarkt. Vrouwen staan te springen om als dienders en boa's aan de slag te gaan, ik begrijp dit niet."

De minister van Justitie en Veiligheid vindt dat de politie ook een afspiegeling van de samenleving kan zijn zonder het dragen van een keppeltje of hoofddoek. "Er werken ook mensen bij de politie met een hoofddoek, maar zij doen functies waarbij je niet in contact staat met de burgers en niet in uniform bent."

Yesilgöz wijst erop dat agenten namens de overheid de straat opgaan met de bevoegdheid geweld te gebruiken. Volgens haar is het daarom "ongelofelijk belangrijk dat agenten zowel in gedrag als in uiterlijk totale neutraliteit uitstralen."

Voorzitter van de politievakbond ANPV Xander Simonis vindt het besluit van de minister jammer. Bovendien vraagt hij zich af hoe dat überhaupt gehandhaafd gaat worden. "Op deze manier zadel je de politieorganisatie met iets op wat veel makkelijker is gezegd dan gedaan."

"Er zijn een heleboel collega's die een kettinkje dragen met daaraan een kruisje of davidsster, of collega's met tatoeages waar uitingen van geloof in zitten. Hoe gaan we daar binnen de politie straks mee om?", vraagt Simonis zich af.

Hoewel het in Nederland al niet was toegestaan om als politieagent in uniform religieuze symbolen of kleding te dragen, heeft de minister het met dit besluit echt verboden. Daarmee hoopt ze een einde te maken aan de discussie over het wel of niet dragen van een hoofddoek.

Simonis: "Het is niet goed om op deze manier de discussie te beslechten, hij was nog lang niet klaar. Een uniform kan je altijd aanpassen, ik ben geen voor- of tegenstander, maar die discussie moet je voeren. Ook met een ander hoofddeksel kan een uniform neutraal zijn."

'Voel mij buitengesloten'

Neutraal of niet, het verbod op uitingen van geloofs- of levensovertuiging komt er. Voor de 22-jarige Oumaima El Wahabi is het een fikse tegenvaller. Dit jaar zou ze beginnen aan de politieacademie, maar met het besluit van de minister heeft de twijfel toegeslagen.

"Ik wilde eigenlijk gewoon echt agent worden, maar de drempel is hoog voor mij. Door de verandering zit ik over andere studies na te denken", vertelt ze. El Wahabi draagt nu geen hoofddoek, maar sluit niet uit dat ze dat in de toekomst wel zou willen. "Dat ik dan de vrijheid niet heb om wel of geen hoofddoek te dragen, vind ik heel jammer. Ik voel mij daarin wel buitengesloten."

De student denkt dat voor veel andere moslimvrouwen de drempel om agent te worden nu ook een stuk hoger ligt. "Ik denk niet dat die groep nog agent wil of kan worden", zegt El Wahabi.