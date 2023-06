Benzine en diesel weer duurder, pomphouders 'terug bij af'

Zaterdag gaan de brandstofprijzen omhoog, maar het is nu al druk bij dit tankstation in Valkenswaard. Veel mensen gooien hun tank en een paar jerrycans alvast vol. - NOS

Daar blijft het niet bij, want aan het einde van dit jaar wacht nog een verhoging, als de inflatiecorrectie wordt verrekend. Die stijging zal, als die inflatie meevalt, wel wat minder groot zijn dan die van komende zaterdag, verwacht Paul van Selms van United Consumers. Waarschijnlijk gaat het dan om een paar cent.

Wat grotere gevolgen kan hebben is de - altijd onvoorspelbare - olieprijs. Die schoot vorig jaar omhoog toen Rusland een olieboycot afkondigde tegen het Westen. Dat was de aanleiding voor de tijdelijke accijnskorting. "Er was paniek", memoreert Paul van Selms van United Consumers. het consumentencollectief dat prijzen aan de pomp bijhoudt. "De prijzen stegen even heel erg. Inmiddels is de rust weer terug. De olie uit Rusland komt er toch wel; via een omweg en er zijn genoeg andere landen waar je olie kan halen.

De benzineprijzen waren erg bewegelijk na de inval van Rusland in Oekraïne: