Nazaten slaafgemaakten in Zuid-Afrika willen ook Nederlandse erkenning

Zaterdag begint het door de Nederlandse overheid ingestelde Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Ook in Zuid-Afrika had Nederland slaafgemaakten. Dat deel van de geschiedenis is onderbelicht, vinden Zuid-Afrikaanse nazaten.

Kasteeldirecteur Calvyn Gilfellan loopt met middelbare scholieren over de binnenplaats van Kasteel de Goede Hoop in Kaapstad. "In de geschiedenisboeken staat dat Nederlanders het kasteel bouwden", vertelt hij de leerlingen. "Dat is niet het hele verhaal. Het waren onder meer jullie voorouders, die tot slaaf gemaakt waren. Zie je die grote blokken zandsteen? Die hebben ze helemaal vanaf de Tafelberg hier naartoe gebracht met ossenwagens."

Kasteel de Goede Hoop is het grootste en oudste koloniale gebouw dat nog overeind staat in Kaapstad. De bouw van het fort begon veertien jaar nadat Jan van Riebeeck in 1652 een verversingspost stichtte in Kaapstad voor schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Het werd mede gebouwd door slaafgemaakten die in de kolonie het vieste en zwaarste werk moesten opknappen. Nu functioneert het als museum. Schoolgroepen lopen in en uit.

"Ruim 60.000 mannen, vrouwen en kinderen werden tot slaaf gemaakt", vertelt directeur Gilfellan. "De VOC importeerde slaven. Er waren hier ook inheemse volkeren, maar de VOC wist niet hoe groot die bevolking was en was bang voor een opstand. En dus brachten de Nederlanders slaafgemaakten vanuit onder meer Madagaskar, Mozambique en het huidige Indonesië en India naar de Kaap."

'Missie om te veranderen'

Gilfellan zelf is een nazaat. "Ik ben een mengelmoes, zoals veel mensen in Kaapstad", zegt hij in het Afrikaans. Toen hij tien jaar geleden begon als kasteeldirecteur was er in het museum vooral aandacht voor de architectuur van het gebouw, het militaire verleden en de handelsgeest van de VOC. "Er was weinig informatie over het slavernijverleden en koloniale verleden. Mijn missie is om dat de veranderen."

In Zuid-Afrika gaat de aandacht voor het verleden vooral uit naar de apartheid, en niet naar de raciale scheiding van eeuwen geleden met de slavernij. "Terwijl het daar begon", benadrukt de kasteeldirecteur.

De scholieren die hij rondleidt stellen veel vragen. "We willen het weten, maar krijgen het amper voorgeschoteld", zegt een scholier. "We hadden er wel over gehoord, maar door hier te zijn wordt het tastbaarder," zegt een ander. "Nu snap ik pas dat het ook deel is van mijn verleden."