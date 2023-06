Miljardeninvestering in Noorse gas- en oliesector: 'vraag blijft groot'

De Noorse overheid heeft goedkeuring gegeven voor 19 olie- en gasprojecten. Het gaat om een investering van omgerekend 17 miljard euro in nieuwe projecten en de voortzetting van bestaande projecten. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is Noorwegen de belangrijkste bron voor olie en gas in Europa. Deskundigen benadrukken dat Europese investeringen nodig zijn om de prijzen onder controle te houden.

Het gaat met name om projecten van de Noorse olie- en gasbedrijven Aker BP en Equinor in de Noordzee en de Noorse Zee. Een van de projecten is het offshore-veld Yggdrasil, waar maar liefst 55 nieuwe boorputten gepland zijn. Het project zou goed zijn voor 650 miljoen vaten olie en gas, waarmee het een van de grootste projecten voor de kust van Noorwegen in de afgelopen jaren is.

Energie-econoom Hans van Cleef van adviesbureau Publieke Zaken vindt het goed nieuws dat er binnen Europa wordt geïnvesteerd. "Er wordt vaak een beeld geschetst dat we binnenkort al geen olie en gas meer nodig hebben, maar in de praktijk zal dat nog jaren het geval zijn." Volgens Van Cleef staat winning van olie en gas al heel lang onder druk, maar neemt de vraag niet af. Zonder Europese investeringen zou er een tekort ontstaan, waardoor de prijzen omhoog schieten. Noorwegen goed voor derde gastoevoer Jilles van den Beukel, energiedeskundige bij The Hague Centre for Strategic Studies, zegt dat de Europese gasmarkt voor ongeveer een derde afhankelijk is van gas uit Noorwegen. "Als er geen enkel Europees land meer zou investeren, word je afhankelijk van landen zoals Saoedi-Arabië en Rusland." Een derde van de Europese markt bestaat uit lng-gas. Dat moet worden overgebracht uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Zodra het in Europa aankomt moet het nog bewerkt worden om het te kunnen gebruiken. Volgens Van den Beukel is Noors gas is 30 tot 35 procent schoner, omdat het minder ver hoeft te reizen en bewerking niet nodig is. Milieuorganisaties zijn niet blij met de goedkeuring van de Noorse overheid. Zo spreekt de Noorse afdeling van Greenpeace spreekt zijn afkeuring uit op Twitter.