Abdelaziz wordt elke dag wakker met 'zware benen en altijd wel ergens pijn'

Je hoort 'm niet klagen, maar: "Er is eigenlijk geen ochtend dat je wakker wordt en je je goed voelt. Zware benen en altijd wel ergens pijn. Maar daar zijn we aan gewend. Ik zou raar opkijken als ik morgen wakker word en niks voel." Topvolleybal vraagt nu eenmaal veel van het lichaam, weet Nimir Abdelaziz. De 31-jarige sterspeler met zijn verwoestende smash heeft er met het Nederlands team net een week Volleyball Nations League (VNL) in eigen land op zitten. De laatste van vier duels in Rotterdam, tegen Servië, kon de hoofdaanvaller, die tot zes jaar geleden overigens nog als spelverdeler te boek stond, echter niet afmaken. "Ik voelde tegen Iran al wat aan mijn knie en dat kwam zondag weer een beetje terug. Het was een iets andere pijn dan ik normaal voel. De dokter en de fysio zeiden: laten we niet te veel riskeren, want we hebben nog een heel lange zomer. Dus ik ging er in de derde set uit. Maar ik ga ervanuit dat ik de eerste wedstrijd op de Filipijnen weer ga spelen, hoor." Negen dagen Dat duel met de Serviërs volgde nog geen 24 uur na de zege in vijf sets op Iran. "We zijn altijd aan het springen, we zijn allemaal lang, en dat heeft natuurlijk impact op je knieën en enkels. En als je dan zo veel en zo kort achter elkaar speelt, is dat zwaar. Voor iedereen."

Het leven van een topvolleyballer in een notendop: het gaat maar door en het gaat maar door. Na het afronden van het seizoen met zijn Turkse club Halfbank Ankara had hij precies vijf dagen vrij voordat de voorbereiding met Oranje begon. Nederland heeft inmiddels acht wedstrijden in de Nations League gespeeld en krijgt er nu nog eens vier voor de kiezen. Het blijft maar doorgaan "Als alles goed gaat en we de Final Eight halen, hebben we daarna acht, negen dagen vrij", geeft Abdelaziz in Langs de Lijn En Omstreken een inkijkje in zijn agenda. "En dan beginnen we met de voorbereiding op het EK. Daarna volgt het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen in China. En zoals het er nu naar uitziet, vlieg ik vanuit China direct naar Turkije om het seizoen bij mijn club te beginnen." De vraag rijst of zo'n intensief wedstrijdschema wel is vol te houden. De zoon van een Tsjaadse vader en Nederlandse moeder ziet vooralsnog geen probleem. "Op dit moment valt het nog mee, maar inmiddels is er besloten dat het WK niet meer elke vier jaar wordt gespeeld, maar elke twee jaar. Dat betekent dat je elk jaar een VNL, WK of EK hebt. Het blijft maar doorgaan."

Met dank aan Volleyball World, dat sinds enkele jaren de hele organisatie op zich genomen heeft. "Daar denken ze vooral aan waar kunnen we volleybal verkopen, waar kijken de meeste mensen naar, hoeveel abonnementen op onze website kunnen we verkopen?" "Daarom spelen we ook op de Filipijnen. Dat land heeft geen nationaal team, maar wij zitten achttien uur in het vliegtuig omdat de Filipijnen veel geld betalen om het toernooi te hebben." Compliment Abdelaziz, die ook op het internationale volleybalpodium veel aanzien geniet, hoopt de komende week de kar weer te kunnen trekken. Hij geniet van de centrale rol die hij bij Oranje heeft. "Ja, ik vind het leuk. Ik zie het ook als een compliment, want dat betekent dat je wat goed doet", stelt de Hagenaar met veel gevoel voor understatement.

Aan op hem gerichte spotlights heeft de makkelijk scorende en met een loeiharde service gezegende volleyballer - "mijn schouder is eigenlijk het enige waar ik nooit last van heb, even afkloppen" - echter een broertje dood. "Als je tennis speelt, is het leuk, maar ik volleybal en dat doe je met een team. In een team heb je altijd iemand die meer punten of doelpunten maakt dan de anderen. Dat is logisch. Maar ik heb liever dat het over het team gaat." Dat team speelt vanaf woensdag voor de Nations League nog tegen achtereenvolgens Canada, Brazilië, Japan en ter afsluiting Slovenië. Met constant de Olympische Spelen van volgend jaar in het achterhoofd. Het is niet ondenkbaar dat de 'Lange Mannen' daar na twintig jaar weer eens acte de présence kunnen geven. Echt doel "Als we nu de tijd stop zetten, zijn we gekwalificeerd", rekent Abdelaziz zich rijk. Hij weet wel beter: de weg naar Parijs is nog lang. Maar niet onbegaanbaar. Frankrijk is als gastheer al geplaatst, bij het OKT in oktober in China zijn zes olympische tickets te verdienen en vervolgens komen de beste vijf niet-geplaatste landen op de wereldranglijst in beeld. Een positie in de mondiale top-12 lijkt derhalve voldoende.

