Tweede verdachte in zaak-Gino ontkent betrokkenheid bij wegmaken lichaam

De 21-jarige Youri F. uit Sittard ontkent "iedere betrokkenheid" bij de verdwijning van de 9-jarige Gino. Dat zegt zijn advocaat Shauni Lousberg tegen de NOS, nadat gisteren bekend werd dat het Openbaar Ministerie hem verdenkt van helpen bij het wegmaken van het lichaam van de jongen.

Lousberg zegt dat haar cliënt niets met de zaak te maken heeft. "Youri heeft een ontkennende verklaring afgelegd bij de politie. Hij heeft volledige medewerking verleend aan het politieonderzoek: hij heeft dna afgestaan, vingerafdrukken laten afnemen en toegangsgegevens tot zijn laptop en telefoon verstrekt."

Vriendschap verbroken

Het OM maakte gisteren bekend dat vorige week een tweede verdachte is aangehouden in de zaak. F. werd gisteravond vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Het OM moet nog beslissen of ze hem gaat vervolgen. Hoofdverdachte Donny M. werd kort na Gino's dood al opgepakt. De strafzaak tegen hem loopt nog.

De twee mannen waren in de tijd van de verdwijning bevriend, maar raadsvrouw Lousberg weerspreekt dat ze elkaars beste vrienden waren. De aanhouding van Donny M. in de zaak-Gino kwam voor haar cliënt destijds als "een grote verrassing", zegt ze. "Hij had dat totaal niet zien aankomen en heeft toen ook de vriendschap verbroken. Hij heeft geen contact meer gehad met Donny."

Omroep 1Limburg meldt dat er eerder deze maand aanvullend onderzoek is gedaan naar vingerafdrukken in de woning van Donny M. Vorige maand vertelde de officier van justitie tijdens een zitting dat er sporen van een onbekende persoon waren aangetroffen op de vuilniszakken waarin het lichaam van Gino is gevonden. Of die sporen hebben geleid naar Youri F., wil het OM niet zeggen.

Begeleiding schoot tekort

De 9-jarige Gino kwam een jaar geleden niet terug van het buitenspelen. Hij bleek te zijn ontvoerd uit een speeltuin in Kerkrade en werd drie dagen later dood gevonden in Geleen, vlak bij de woning van Donny M. Die bekende Gino ontvoerd, misbruikt en gedood te hebben.

De dood van Gino bracht maatschappelijk veel teweeg. Duizenden mensen liepen mee in herdenkingstochten. Ook was er kritiek, omdat M. in 2017 al eens was veroordeeld voor het misbruiken en mishandelen van twee kinderen in Sittard. Het Toezicht Sociaal Domein, een samenwerkingsverband van vier rijksinspecties, concludeerde deze maand dat hulpinstanties in de begeleiding van M. tekort zijn geschoten.