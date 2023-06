Ondernemers Rotterdam in tranen na brand: 'ik ben nu heel erg failliet'

De vijftig creatieve ondernemers die gebruikmaakten van een loods aan de Rotterdamse Keileweg zijn zwaar gedupeerd door een korte felle brand van vanochtend.

"Ik was in tranen en aan het schreeuwen. Ik ben nergens voor verzekerd", zegt meubelmaker Alexander Schoneveld bij Rijnmond. "Omdat dit pand op de slooplijst van de gemeente stond, konden we ons niet verzekeren. Ik ben nu heel erg failliet."

De loods op het bedrijventerrein in Rotterdam-West vloog vanochtend rond 07.00 uur door nog onbekende oorzaak in brand. "Ik was gewoon thuis toen ik om 07.15 uur werd gebeld door de overburen", vertelt Laura Rosen Jacobson, een van de drie oprichters van Buurman, het grootste bedrijf van de Keilewerf. "Ik vond het al gek, want ik had hen al twee jaar niet gesproken. Toen ik opnam, hoorde ik: 'De hele loods staat in de fik.' Ik voelde niets anders dan ongeloof.""

Alles is weg

Rosen Jacobson had nog hoop. De brand woedde namelijk eerst alleen in het rechterdeel van het pand. "Maar in een paar minuten was de brand al overgeslagen naar de rest van het gebouw. Geen idee hoe de brand ontstaan is, maar het was echt in een paar minuten gebeurd." Het valt even stil. "Ik ben net m'n bedrijf verloren. Alles is weg."

Bij Buurman wordt tweedehands hout bewerkt. "We hadden, want ja, nu moet ik in de verleden tijd praten, allerlei materialen van onder andere Boijmans Van Beuningen en andere musea in de stad, Ikea en Stadshout. We hebben een team van vijftien man, maar die hebben nu allemaal geen werk meer. Wij werken met onze handen en kunnen niet thuis werken."

Net een begrafenis

Met Rosen Jacobson verliezen nog tientallen andere ondernemers hun bedrijf. "Allemaal bedrijven die dit financieel niet kunnen dragen", vertelt ze in een evenementenloods iets verderop, Daar verzamelen de ondernemers zich in de loop van de ochtend. "Er wordt hier veel geknuffeld en gehuild. Af en toe wordt er een grapje gemaakt. Het is hier net een begrafenis."

"Het is net een dorp", vervolgt ze. De loods aan de Keileweg bestaat sinds 2014. "Er is zoveel opgebouwd op deze plek. Iedereen moet het nog laten bezinken. Alle machines, materialen en gereedschappen zijn in vlammen opgegaan. Alles waar iedereen zijn ziel en zaligheid in heeft gestoken is weg."

Inzamelingsactie

"Het pand was natuurlijk altijd al tijdelijk, maar nu hebben we een nieuwe fysieke werkplek nodig. We kunnen niet thuis werken", zegt Alexander Schoneveld. Of die nieuwe plek er komt, is mede afhankelijk van de gemeente. Maar aan het geld wordt gewerkt. Direct na de brand begon een inzamelingsactie, die nu al meer dan 50,000 euro heeft opgeleverd.