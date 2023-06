Kansloos verlies boksster Beeloo in beslissende wedstrijd om olympisch ticket

Het is Luna Beeloo nog niet gelukt aan de kwalificatie-eis te voldoen voor de Olympische Spelen. In de kwartfinale van het bokstoernooi van de Europese Spelen (tot 66 kilogram) moest de 19-jarige Beeloo het afleggen tegen Anna Hamori uit Hongarije.

Een overwinning zou voor Beeloo volstaan voor de olympische limiet. Maar die zege zat er geen moment in, want ze verloor met 5-0.

Herkansing volgt

Er is nog een herkansing voor Beeloo, tijdens het wereldwijde OKT dat volgend jaar gehouden wordt. Eerder was ook Chelsey Heijnen veroordeeld tot dat traject, na haar nederlaag in de eerste ronde.

Gradus Kraus moet nu de Nederlandse eer proberen hoog te houden, als hij later op de dag aantreedt tegen Salvatore Cavallaro.