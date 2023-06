2700 'moderne slaven' bevrijd in Filipijnen, moesten werken voor oplichters

De Filipijnse politie heeft bij een grote inval meer dan 2700 arbeiders bevrijd die door cybercriminelen werden gedwongen om te werken. De slachtoffers komen uit China, de Filipijnen, Vietnam, Indonesië en andere Aziatische en Afrikaanse landen.

Het is de grootste politieactie in het kader van mensenhandel tot nu toe dit jaar, schrijft persbureau AP. Agenten en commando's vielen zeven gebouwen in Las Pinas binnen, een stad in dezelfde regio als de hoofdstad Manilla. Het is onduidelijk hoeveel syndicaatsleiders er bij de inval zijn opgepakt.

Valse advertenties op Facebook

De slachtoffers werden gelokt met hoge salarisaanbiedingen en beloftes over goede werkomstandigheden, onder meer door advertenties op Facebook. Wanneer ze eenmaal in gesprek gingen met de mensen achter de advertenties, bleek het allemaal oplichterij te zijn en konden ze niet meer weg.

Sommigen werden gedwongen te werken voor frauduleuze online gok- en gamewebsites. Anderen moesten mensen oplichten met investeringen in frauduleuze cryptomunten.

Als ze wilden stoppen met het werk, moesten ze om onduidelijke redenen grote sommen geld betalen, verklaarden sommige arbeiders aan rechercheurs. Volgens de politie vreesden de slachtoffers dat ze verkocht zouden worden aan andere syndicaten en werden ze ook gedwongen boetes te betalen als ze overtredingen begingen tijdens werk.

In mei deed de politie in de stad Mabalacat, ten noorden van Manilla, ook al een inval in een soortgelijk gebouw waar arbeiders werden gegijzeld. Destijds werden er zo'n 1400 slachtoffers bevrijd.