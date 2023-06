Miral de Bruijne nieuwe NOS-correspondent in Spanje en Portugal

Miral de Bruijne wordt de nieuwe multimediale correspondent voor de NOS in Spanje en Portugal. Ze is de opvolger van Rop Zoutberg, die in februari na achttien jaar correspondentschap overstapte naar de Nederlandse ambassade in Madrid.

De Bruijne vertrekt na de zomer naar Madrid en gaat op 1 november aan de slag.

Miral de Bruijne (29) werkt sinds tweeënhalf jaar als redacteur op de buitenlandredactie van de NOS, met het Midden-Oosten als specialisme. Daarvoor werkte ze bij RTL Nieuws. Deze zomer is ze nog te horen als verslaggever voor het NOS Radio 1 Journaal.

"Spanje en Portugal zijn landen waar de komende tijd veel belangrijke en actuele thema's aan bod komen, zoals klimaatverandering en migratie", zegt De Bruijne over haar nieuwe baan. "Ik kijk er ontzettend naar uit om Nederland een inkijk te geven in deze Zuid-Europese landen. Via verschillende NOS-platforms hoop ik een groot en divers publiek te kunnen aanspreken en informeren."

Esther Bootsma, chef Buitenland bij de NOS: "Spanje is een nieuw werkterrein voor Miral, maar gezien haar enthousiasme, ambitie en talent hebben we er alle vertrouwen in dat ze zich daar zal ontwikkelen tot een uitstekende correspondent."