Hollywood-acteur Kevin Spacey staat in Londen terecht voor aanranding

Tweevoudig Oscarwinnaar Kevin Spacey staat de komende weken terecht in Londen in een strafzaak die vier mannen tegen hem hebben aangespannen. Het viertal beschuldigt de acteur onder meer van aanranding en seks zonder instemming. Als Spacey schuldig wordt bevonden, kan hij een gevangenisstraf krijgen. De Amerikaan spreekt de aanklachten tegen.

Onder grote belangstelling van de pers meldde de 63-jarige acteur zich vanmorgen bij de rechtbank in Londen. Hij liep de camera's voorbij zonder vragen van journalisten te beantwoorden.

Eerder deze maand sprak hij in het Duitse Zeit Magazin de hoop uit dat vrijspraak zijn filmcarrière nieuw leven kan inblazen. Na een jarenlange onderbreking van zijn acteerwerk heeft Spacey recent weer een paar filmrollen bemachtigd, onder andere in de Italiaanse film The Man Who Drew God.

House of Cards

Beschuldigingen van seksueel wangedrag maakten in 2017 abrupt een einde aan Spaceys omvangrijke filmcarrière. De Amerikaan brak in de jaren 90 door bij het grote publiek met filmrollen in Glengarry Glen Ross and L.A. Confidential en The Usual Suspects. Voor die laatste film kreeg hij een Oscar voor beste mannelijke bijrol. Voor zijn rol in American Beauty sleepte hij in 1999 een Oscar in de wacht voor beste mannelijke hoofdrol.

Recenter was hij als Frank Underwood vijf seizoenen lang het gezicht van de succesvolle Netflix-serie House of Cards. Netflix ontsloeg Spacey naar aanleiding van de beschuldigingen en maakte het zesde seizoen zonder hem af.

MeToo

Vorig jaar sprak een rechtbankjury Spacey vrij in een zaak die mede-acteur Anthony Rapp tegen hem had aangespannen. Rapp was in 2017 tijdens de opkomst van de MeToo-beweging de eerste die naar buiten trad met beschuldigingen aan het adres van de Hollywood-ster.

Rapp stelde dat Spacey hem op een feestje in 1986 tegen zijn wil seksueel had bejegend. Rapp was toen 14 jaar, Spacey 26. De jury zag hiervoor onvoldoende bewijs en wees Rapps eis van 40 miljoen dollar schadevergoeding af.

Londens theater

In de komende vier weken zal een jury in Londen zich buigen over twaalf aanklachten die dateren uit de periode 2004-2015, toen Spacey artistiek leider was van het Old Vic Theatre in de Britse hoofdstad.

De mannen die de rechtszaak hebben aangespannen zijn nu dertigers en veertigers. De acteur heeft een borgsom betaald en mag de zaak in vrijheid afwachten.