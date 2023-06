Van der Plas hekelt polarisatie in asieldebat: 'Ik word er schijtziek van'

"Het is gewoon niet waar", zei Van der Plas in een emotioneel betoog, waarin ze stelde dat het afgelopen moet zijn met de bangmakerij. Ze stelde dat mensen bang zijn voor overlastgevende asielzoekers uit veilige landen. "Maar wij kunnen er ook wat van, van dat bang maken."

BBB-leider Caroline Van der Plas heeft vanmorgen in de Tweede Kamer hard uitgehaald naar collega-Kamerleden die volgens haar niet eerlijk zijn over het asielbeleid. "Ik word er schijtziek van", zei ze. "We maken mensen gek met deze polarisatie."

In het debat over de vastgelopen opvang van asielzoekers botste BBB-leider Van der Plas stevig met Kamerlid Van Haga. - NOS

Van der Plas zei dat haar hart breekt als ze ziet dat boten teruggeduwd worden naar zee, waar mensen dan vervolgens verdrinken. Maar ze benadrukte dat dit niet wil zeggen dat ze vindt dat iedereen maar naar Nederland moet komen. "We moeten kijken naar wat we aankunnen."

Zelf denkt ze aan een maximumaantal van 50 tot 100 asielzoekers per gemeente. Dat zou voor heel Nederland neerkomen op zo'n 17.500 per jaar, rekenden haar collega's haar voor.

Staatssecretaris Eric van der Burg zei "buitengewoon blij" te zijn met de bijdrage van Van der Plas. Hij is het van harte met haar eens dat de discussie te gepolariseerd is en dat er "weer eens gewoon rustig en normaal" over asielzaken gesproken zou moeten worden.

Spreidingswet in Eerste Kamer

BBB heeft in de Tweede Kamer één zetel, maar in de Eerste Kamer zijn het er inmiddels zestien. Daar kan BBB een belangrijke rol spelen bij het al dan niet aannemen van de spreidingswet, waarmee asielzoekers over het hele land verdeeld moeten worden en gemeenten desnoods kunnen worden gedwongen om opvang te regelen.

De nieuwe wet wordt na de zomer in de Tweede Kamer behandeld. Van der Plas liet vanmorgen weten dat ze nog niet weet of ze hem gaat steunen. Ze zegt nog veel zorgen te hebben over de tekst die er nu ligt, maar wil tot het einde "een open blik" houden.

Van der Burg wil hier snel met haar over in gesprek. Volgens hem sluit haar pleidooi nauw aan bij wat hij wil met de wet.