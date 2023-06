Offerfeest in overvolle moskee: 'Het is totaal anders dan vroeger'

Zo gebeurde dat in de Brabanthallen in Den Bosch vanmorgen:

Het Eid-Al Adha, ofwel het Offerfeest, wordt vanaf vandaag door moslims over de hele wereld gevierd. Het islamitische feest, dat drie dagen duurt, begint met het Eid-gebed in de moskee.

Gezamenlijk bidden op de belangrijkste feestdag voor moslims op een parkeerplaats, voetbalvelden of zelfs in de Brabanthallen. Moskeeën kampen de laatste jaren steeds vaker met ruimtegebrek, waardoor besturen met creatieve oplossingen moeten komen om onder meer het Eid-gebed samen te kunnen uitvoeren.

Ook opinieonderzoeker Aziz el Kaddouri ziet het in zijn onderzoeken. Hij doet al twintig jaar onderzoek naar maatschappelijke trends in groepen met een migratie-achtergrond, ook van moslims in Nederland. "Waar steeds minder mensen in Nederland zich bezighouden met religie, zien we bij moslims juist een toename in religieuze betrokkenheid", merkt El Kaddouri op.

De islamitische gemeenschap groeit, wereldwijd en in Nederland. Bij verschillende gelegenheden is er dan ook bij lange na niet genoeg ruimte om te bidden. Dat komt niet alleen door immigratie uit moslimlanden en een toename aan bekeerlingen, maar vooral door de groeiende betrokkenheid van met name jonge moslims, zo wordt in veel moskeeën gemerkt.

Volgens hem zijn de derde en vierde generatie moslims in Nederland hier veel bewuster mee bezig dan de eerste en tweede generatie. El Kaddouri: "Het valt niet te ontkennen dat de gemeenschap steeds groter wordt, maar jongeren verdiepen zich ook meer in hun achtergrond en willen bewust op zoek gaan naar meer kennis."

'Nederland groeit niet mee'

Abdelkader el Yandouzi, voorzitter van Islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn, ziet de groeiende animo van jongeren voor het geloof waarmee zij zijn opgegroeid ook: "We hebben te maken met bekeerlingen en nieuwe Nederlanders, maar vooral met jongeren die meer betrokken zijn. Het is totaal anders dan vroeger, waar de eerste en tweede generatie niet eens konden, of durfden, te bidden op publieke plekken."

De groeiende interesse van jonge moslims in hun geloof leidt ook tot een tekort aan plekken in moskeeën. "Ook bij het vrijdaggebed zit het vol in de moskee, en in de ramadan of bij dodengebeden komen er veel meer mensen dan voorheen. Er is in totaal plek voor 1500 gelovigen, maar er komen zeker 400 tot 500 man meer", zegt El Yandouzi. Vanmorgen baden ze op de parkeerplekken rond de moskee.

Dat de religieuze betrokkenheid onder moslims groeit, is ook te zien in de discussie op veel scholen om wel of geen gebedsruimte te faciliteren. Hoewel op sommige universiteiten en middelbare scholen op verzoek van leerlingen nu wel plek is gemaakt om te bidden, is dit op veel andere scholen nog een probleem.