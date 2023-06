Leraren staken op 5 oktober om compensatie voor inflatie af te dwingen

Leraren op basis- en middelbare scholen in heel Nederland leggen op 5 oktober het werk neer. Ze willen meer loonsverhoging dan de vijf procent die de overheid nu biedt.

De vakbonden willen dat leraren minstens twaalf procent loonsverhoging krijgen vanwege de inflatie. "Om ons heen zien we dat allerlei sectoren veel hogere cao's afsluiten", zegt AOb-bestuurslid Thijs Roovers. "Met de lerarentekorten die er zijn, gaan we dit niet accepteren. We krijgen keihard te horen: nee, er komt niets bij, accepteer het koopkrachtverlies maar."

Vorig jaar juni kregen leraren in het basis- en middelbaar onderwijs een loonsverhoging van 4,75 procent en een eenmalige bonus van 500 euro.

Twee maanden daarvoor was al afgesproken dat basisschooldocenten er gemiddeld tien procent bij kregen om de loonkloof te dichten met de leraren in het voortgezet onderwijs. Dat was een akkoord dat losstond van de nieuwe cao.

Geen demonstratie

Het protest is een initiatief van de Algemene Onderwijsbond (AOb), de vakbonden CNV en FNV, de Algemene Vereniging Schoolleiders en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties. De bonden weten nog niet hoe de stakingsdag eruit zal zien en wat er gebeurt in plaats van lesgeven. De leraren houden waarschijnlijk geen demonstratie op het Malieveld in Den Haag.