Fransen geschokt na doodschieten tiener door agent, vrees voor nieuwe rellen

Aanleiding van de onrust is de dood van Naël M., die door omstanders is gefilmd. Op de beelden is een gele auto te zien waar twee agenten naast staan met een getrokken vuurwapen. Als de automobilist wegrijdt, klinkt er een schot. De auto komt even later tegen een paal tot stilstand.

Minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin heeft bekendgemaakt dat bij ongeregeldheden 31 mensen zijn gearresteerd, 25 politieagenten gewond zijn geraakt en 40 auto's in brand zijn gestoken. Darmanin zegt dat vandaag 2000 politieagenten worden ingezet in de Parijse regio en andere grote steden om "de orde te handhaven".

Rond Parijs en andere grote steden in Frankrijk wordt vandaag extra politie ingezet. Dat is het gevolg van de onrust en rellen die zijn uitgebroken nadat een motoragent gisterochtend in een voorstad van Parijs een 17-jarige automobilist van dichtbij had doodgeschoten. De agent is aangehouden op verdenking van doodslag.

In een voorstad van Parijs is onrust uitgebroken nadat een motoragent een 17-jarige automobilist van dichtbij had doodgeschoten. Dit zijn beelden van het incident en de onrust die volgde. - NOS

Volgens de advocaten van de familie van Naël was de jongen een pizzabezorger die bij zijn moeder woonde. Hij was "zeer geliefd in de buurt" en had geen strafblad, schrijft nieuwszender BFM.

De burgemeester van Nanterre, Patrick Jarry, zegt in een verklaring dat zijn stad "een van de verschrikkelijkste dagen in zijn geschiedenis" heeft beleefd. Hij zei dat verschillende gebouwen, waaronder scholen, "soms onherstelbaar" zijn beschadigd. Hij zegt gerechtigheid voor Naël te willen, maar dan op een vreedzame manier, "met zijn advocaten in de rechtbank".

Correspondent Frankrijk Frank Renout:

"De politie zei eerst dat de auto recht op agenten af kwam rijden en dat daarom het vuur is geopend. Maar de videobeelden tonen aan dat dat niet klopt. De agenten staan naast de auto en je ziet dat een agent zijn wapen via het zijraam gericht houdt op de chauffeur. Hij zou geroepen hebben dat hij een kogel in het hoofd van de chauffeur zou schieten.

Aanvankelijk werd er in Nanterre alleen gedemonstreerd tegen dat politieoptreden maar al snel braken er ongeregeldheden uit. In de loop van de avond sloeg het geweld over naar andere voorsteden van Parijs, maar ook andere voorsteden in Frankrijk. Zelfs in Dijon, in de Bourgogne, meer dan 300 kilometer verderop. Ook daar waren brandstichtingen, vernielingen en botsingen met de politie.

De angst in Frankrijk is dat de vlam in de pan slaat en er nog meer rellen gaan komen."