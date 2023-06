Heeft Jong Oranje gefaald? Volgens Verbruggen wel, volgens Van de Looi niet

Bart Verbruggen vocht tegen de tranen. Natte ogen en een trillende stem, zoekend naar woorden, na die bittere EK-uitschakeling van Jong Oranje. "Dit is een harde klap", kwam er uit zijn mond. Verslagen liepen de Nederlandse talenten dinsdagavond het Paichadze-stadion in Tbilisi uit. Terwijl verderop de Georgische spelers zich popsterren waanden tussen de massaal toegestroomde fans, stiefelden de voetballers van Jong Oranje met hun hoofd naar beneden richting de bus. Ondanks zijn lege blik en zijn zoektocht naar de juiste zinnen, wist Verbruggen het aardig te verwoorden. "Dit EK was een fantastisch mooie ervaring. Ik heb er volle bak van genoten, maar het was veel te kort. We hebben gefaald." Vanuit zijn doel zag hij dat zijn teamgenoten kansen genoeg kregen. "We zijn niet efficiënt genoeg geweest. Al heb ik ook het gevoel dat het dit EK nergens echt meezat. Nu ook weer twee keer op de paal. Al met al net niet. Maar dat is geen excuus."

Een samenvatting van Jong Oranje - Jong Georgië in de groepsfase van het Europees kampioenschap onder 21 in Georgië en Roemenië. - NOS

Noem het een Hollandse ziekte: het idee hebben dat je in alle duels beter bent, maar uiteindelijk met lege handen staan. Bondscoach Erwin van de Looi was na de vroege uitschakeling opvallend mild voor zijn ploeg en zichzelf. 'Niet gefaald' "Ik denk niet dat we gefaald hebben, als je ziet hoe we gespeeld hebben en ieder duel op het veld stonden. Het is teleurstellend, maar je faalt niet altijd als je verliest", aldus de vertrekkende trainer, die zichzelf ook niets kon verwijten. "Nou, dat denk ik niet. Het rendement was gewoon te laag. En verdedigend hadden we twee echt slechte momenten, tegen de Portugezen en Georgië. Dat kost ons dure punten", concludeerde Van de Looi op de persconferentie.

Na de derde remise op rij blijft Jong Oranje steken in de groepsfase van het EK onder 21. Afscheidnemend bondscoach Erwin van de Looi maakt de balans op. - NOS

In zijn periode haalde Jong Oranje na veel mislukte kwalificaties tweemaal een eindtoernooi. Toen hij begon, kende het elftal een imagoprobleem. Spelers meldden zich ook snel af. Van de Looi heeft die sfeer kunnen doorbreken. Twee jaar terug lukte het hem de halve finales van het EK te halen, nu eindigt het dus al in de groepsfase, waarmee Nederland ook een ticket voor de Olympische Spelen mist. Geen wonderlichting Werkte Van de Looi deze cyclus met een wonderlichting? Nee. Al moet gezegd worden dat hij ook de beschikking over Xavi Simons, Sven Botman en Jurriën Timber had kunnen hebben, als Ronald Koeman hen niet had opgeroepen.

Milan van Ewijk baalt - ANP

Uiteindelijk gaat het bij Jong Oranje erom wie de stap maakt naar het grote Oranje. Verbruggen heeft, met name tegen de Belgen, laten zien dat hij daarvoor klaar is. Gezien alle keepersperikelen in Nederland, kan hij weleens snel onder de lat staan bij Ronald Koeman. Ryan Gravenberch liet zich, na een seizoen op de bank bij Bayern München, bij vlagen weer eens zien. Balvast, makkelijk bij tegenstanders wegdraaiend, fysiek sterk. En iemand met een splijtende pass. Achterin liet Micky van de Ven zien dat hij toe is aan de volgende stap. Hij won zijn duels, deed niets geks aan de bal en straalde rust uit. Al zag ook hij er slecht uit bij de goal van Georgië. Ook Van de Ven deed vrijwel niets.

De reactie van gelegenheidsaanvoerder Micky van de Ven na de 1-1 van Jong Oranje tegen Jong Georgië. Door die uitslag is Jong Oranje uitgeschakeld op het EK onder 21. - NOS

En voorin? Aanvallende middenvelder Kenneth Taylor, die ervoor koos om tijdens het EK niet met de pers te praten, was tegen Georgië de gevaarlijkste man, maar zal niet terugkijken op een heel goed toernooi. Ook Brian Brobbey kon toch weer niet helemaal overtuigen. Met Michael Reiziger als opvolger van Van de Looi start Jong Oranje in september de EK-kwalificatiecyclus. In een groep met het inmiddels bekende Georgië, Zweden, Noord-Macedonië, Moldavië en Gibraltar. Met een grotendeels nieuwe groep. Exit Jong Oranje voor veel spelers Van de Ven is te oud, net als aanvoerder Quinten Timber, Wouter Burger, Thijs Dallinga, Jurgen Ekkelenkamp, Milan van Ewijk, Quilindschy Hartman, Jan Paul van Hecke, Sven Mijnans, Ludovit Reis, Shurandy Sambo, Jasper Schendelaar, Kjell Scherpen, Crysensio Summerville, Elayis Tavsan en Joshua Zirkzee. Verbruggen en Gravenberch zouden nog een cyclus meekunnen, samen met Taylor, Devyne Rensch, Million Manhoef, Ian Maatsen en Brobbey.

Kenneth Taylor na zijn goal tegen Georgië - AFP