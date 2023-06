Bayern en Qatar Airways beëindigen sponsordeal na kritiek van fans

Eind vorig jaar leidden de besprekingen over een eventuele verlenging van het contract tot spanningen binnen de club. De fans maakten tijdens de wedstrijd door liederen en spandoeken duidelijk niet blij te zijn met Qatar als sponsor.

De afgelopen jaren kwam er veel kritiek op het feit dat Bayern gesponsord werd door het vliegbedrijf dat eigendom is van de Qatarese overheid. Dit vooral vanwege de slechte werkomstandigheden voor arbeidsmigranten in de oliestaat. Het sponsoren van Europese voetbalclubs wordt gezien als sportswashing, waarmee de overheid binnenlandse problemen wil verdoezelen door zich bezig te houden met populaire sportwedstrijden.

Qatar Airways is niet langer de sponsor van Bayern München. Qatar was sinds de zomer van 2018 een van de grote geldschieters van 'der Rekordmeister'; het betaalde jaarlijks zo'n twintig miljoen aan de club van Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch.

In de jaarvergadering lieten ook de leden van zich horen. Clubprominenten Karl-Heinz Rummenigge en Uli Hoeness waren juist voor de samenwerking. "Dit is FC Bayern München en niet de algemene vergadering van Amnesty International", foeterde Hoeness, die ook stelde dat de mensenrechten zijn verbeterd door het voetbal. Rummenigge benadrukte het belang van de grote inkomsten, waardoor geïnvesteerd kon worden in spelers.

'Culturen uitgewisseld'

Nu komt er dus toch een einde aan de overeenkomst. In een gezamenlijke verklaring laat de club weten dat 'de verbinding tussen FC Bayern en Qatar, met de fans in de Arabische wereld, blijft bestaan'.

"Beide partners hebben actief een uitwisseling tussen culturen bevorderd. Het was altijd het doel van FC Bayern en Qatar Airways om mensen door voetbal te verbinden, ook via vrouwenvoetbal. Door vertrouwen en open uitwisseling zijn er vriendschappen ontstaan die zullen blijven bestaan."