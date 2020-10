Dost helpt Frankfurt met doelpunt en assist, Leipzig pakt koppositie

Mede dankzij een doelpunt van Bas Dost was Eintracht Frankfurt zaterdagmiddag een paar uur koploper in de Bundesliga. Frankfurt won met 2-1 van Hoffenheim, dat nog zonder puntenverlies was.

RB Leipzig nam later op de dag de eerste plaats over met een overtuigende 4-0 zege op Schalke 04, dat de competitie dramatisch is begonnen. De eerste drie wedstrijden werden verloren en alsof dat niet erg genoeg is, heeft de ploeg een doelsaldo van één voor en vijftien tegen.

Augsburg kan Leipzig aflossen

Het na twee speelronden nog ongeslagen FC Augsburg kan Leipzig zondag voorbij als het wint van Wolfsburg.