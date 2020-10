Dost helpt Frankfurt aan koppositie met doelpunt en assist

Mede dankzij een doelpunt van Bas Dost is Eintracht Frankfurt in elk geval voor even koploper in de Bundesliga. Het won met 2-1 van Hoffenheim, dat nog zonder puntenverlies was.

Frankfurt heeft zeven punten na drie wedstrijden. Het na twee speelronden nog ongeslagen FC Augsburg kan Frankfurt zondag voorbij als het wint van Wolfsburg.