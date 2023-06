Zuid-Koreanen vanaf vandaag allemaal één of twee jaar jonger

Zuid-Koreanen zijn vanaf vandaag allemaal één en soms wel twee jaar jonger. Er treedt een nieuwe wet in werking die de methode schrapt waarmee hun leeftijd tot nu toe werd becijferd.

Zuid-Korea gebruikte tot nu toe maar liefst drie verschillende systemen om iemands leeftijd mee aan te duiden. Het meest gebruikt is het systeem waarbij nul als leeftijd niet bestaat: baby's zijn bij de geboorte één jaar en bij iedere jaarwisseling, dus op 1 januari, komt er een jaar bij. Iemand die in december geboren wordt, is binnen een maand dus al twee jaar oud.

Bij de tweede methode zijn baby's bij de geboorte wel nul, maar worden ze vervolgens bij elke jaarwisseling een jaar ouder. Het derde systeem is het systeem dat wij kennen, waarbij je nul bent als je geboren wordt en op je geboortedag een jaar ouder wordt.

Om een eind te maken aan al deze verschillen nam het parlement in december een wet aan en die gaat vandaag in. De wijziging moet een einde maken aan een hoop verwarring, niet alleen buiten de landsgrenzen.

Praktische problemen

Over hoe de eerste methode, die in Zuid-Korea tot nu toe het meest werd gebruikt, ooit tot stand is gekomen, is veel onduidelijkheid, vertelt docent Moderne Koreastudies Koen de Ceuster. "Er bestaat geen eenduidigheid over, maar mijn theorie is dat ze het concept nul niet kenden toen de telling van leeftijd in het leven werd geroepen. Als je geboren wordt, besta je en ben je dus één."

Toch werd het hoog tijd voor verandering. "Het veroorzaakte veel verwarring, bijvoorbeeld als het gaat om medicijngebruik", vertelt Ceuster. "Als in de bijsluiter staat dat het medicijn niet te gebruiken is voor kinderen onder de vijf jaar, welke leeftijd hanteer je dan? Kinderen van drie kunnen volgens de Zuid-Koreaanse telling vijf jaar zijn."

Ook bij de oproep voor coronavaccinaties ontstonden problemen. Toen werden mensen per leeftijdsgroep uitgenodigd, maar wisten ze vaak niet welke leeftijd ze moesten aanhouden.

Sociale leeftijd

Volgens Ceuster wisten de Zuid-Koreanen altijd al wel wat hun leeftijd was volgens het systeem dat wij gebruiken, maar zullen ze deze leeftijd, ook met ingang van de nieuwe wet, niet noemen als je ze vraagt hoe oud ze zijn. "De sociale leeftijd zullen ze in stand houden, die vinden ze te belangrijk. Alleen hun papieren veranderen."