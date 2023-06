Advies: dit najaar weer covid-vaccinatie voor 60-plussers en kwetsbare mensen

Alle 60-plussers, zwangeren en mensen die behoren tot een medische risicogroep, moeten deze herfst een coronavaccinatie aangeboden krijgen. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan het kabinet. Het gaat ongeveer om dezelfde groep die ook de griepprik krijgt, wat neerkomt op ongeveer vier miljoen mensen.

Drie jaar na de uitbraak van de pandemie heeft bijna de gehele Nederlandse bevolking immuniteit opgebouwd door vaccinatie, een doorgemaakte infectie of beide. Maar de Gezondheidsraad wijst erop dat covid-19 onder mensen met een kwetsbare gezondheid nog steeds leidt tot ziekenhuisopnames en sterfte.

Besmettingsgolven

De Gezondheidsraad verwacht dat er nog steeds het gehele jaar coronagolfjes kunnen komen, net zoals het afgelopen jaar met omikron. Hoewel de nieuwe virusvarianten op kleinere schaal ziekmakend waren, was na iedere besmettingsgolf een tijdelijke toename te zien in het aantal ziekenhuisopnames. De ziektelast was het hoogst onder mensen van 60 jaar en ouder en mensen met een (ernstige) medische aandoening.

Daarom is het volgens de Gezondheidsraad verstandig om onder andere deze groepen structureel een jaarlijkse vaccinatie aan te bieden. Jaarlijkse vaccinatie van zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten kan indirect ook helpen risicogroepen te beschermen.

Uiteenlopende scenario's

Vaccinatie vindt bij voorkeur in het najaar plaats. Dan is de bescherming optimaal in de winter, voor het geval een volgende besmettingsgolf van corona samenvalt met andere luchtweginfecties zoals griep.

Voor de Gezondheidsraad blijft onduidelijk hoe het virus zich verder zal ontwikkelen. Daarom adviseert de raad om ook jaarlijks na te gaan of het vaccinatieprogramma aangepast moet worden en daarbij rekening te houden met uiteenlopende scenario's.