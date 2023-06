Klassieker in Amsterdam eerste topper in nieuw eredivisieseizoen

De eerste topper van het nieuwe eredivisieseizoen zal gespeeld worden op 24 september. In de Johan Cruijff Arena ontvangt Ajax kampioen Feyenoord. Dat staat in het concept-competitieprogramma dat de KNVB heeft vrijgegeven .

De KNVB maakte gisteren al de eerste speelronde bekend. Landskampioen Feyenoord begint het nieuwe seizoen in de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard op zondag 13 augustus (14.30 uur). Bekerwinnaar PSV speelt een dag eerder in Eindhoven tegen FC Utrecht (16.30 uur). Ook Ajax begint op zaterdag 12 augustus, Heracles Almelo is in de Johan Cruijff Arena de tegenstander (20.00 uur).

De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen de landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar PSV staat gepland voor vrijdag 4 augustus. De laatste twee speelronden in de eredivisie vinden plaats op zondag 12 mei en zondag 19 mei.

Play-offs over één wedstrijd

In de nieuwe competitie-opzet wordt ervoor gekozen om de halve finale en de finale van de play-offs om Europees voetbal over één wedstrijd te laten gaan. Twee jaar geleden was dit ook het geval. Toen was dat besloten vanwege de coronasituatie op dat moment. Nu hoopt men de druk op de volle agenda te verlagen en meer ruimte te creëren voor clubs die Europees spelen.

De play-offwedstrijden staan gepland op donderdag 23 mei (halve finales) en zondag 26 mei (finale).