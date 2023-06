Verkenner Wientjes moet angst voor zoutwinning in Twente wegnemen

De regering heeft oud-werkgeversvoorman Bernard Wientjes als verkenner naar Haaksbergen gestuurd. Hij moet het conflict over de zoutwinning vlot trekken.

In zijn eerste advies roept Wientjes het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op om de geheime stukken over de veiligheid van de zoutwinning openbaar te maken, meldt RTV Oost. Hij vindt ook dat de besluitvorming uitgesteld moet worden.

In Twente wordt al sinds 2018 zout gewonnen. Maar de huidige zoutcavernes bij Hengelo en Enschede raken leeg, vandaar dat nu het gebied tussen Haaksbergen en het dorp Sint Isidorus wordt genoemd als nieuwe winningslocatie. Dat baart veel bewoners zorgen. Ze zijn bang voor verzakkingen of zelfs aardbevingen met als gevolg schade voor hun woningen. Die zorg wordt nog groter, nu staatssecretaris Hans Vijlbrief heeft aangegeven dat de gaten die ontstaan door zoutwinning gebruikt gaan worden om (tijdelijk) waterstof op te slaan. Actiegroep Haaksbergen zegt te vrezen voor 'Groningse toestanden'.

Verklaring van geen bedenkingen

Toen chemiebedrijf Nobian vorig najaar aangaf op acht (nieuwe) locaties te willen boren naar zout, weigerde de gemeenteraad uit veiligheidsoverwegingen om "een verklaring van geen bedenkingen" af te geven. "Het is een eerste belangrijke stap in de strijd tegen zoutwinning. Maar we zijn er nog zeker niet", zei CDA-gemeenteraadslid Esther Diepenmaat vorig jaar oktober. Uiterlijk 17 juli moet de gemeenteraad een definitief besluit nemen over de nieuwe boringen.

Minister Micky Andriaansens van Economische Zaken en Klimaat kan dat besluit van de gemeenteraad naast zich neerleggen maar heeft er dus nu voor gekozen om een verkenner op pad te sturen.

"Het is aan mij om te onderzoeken waar spanningen zijn en of die overbrugbaar zijn", zegt Wientjes zelf. Maar hij houdt het niet bij gesprekken alleen. Zo roept hij het ministerie nu al op volledig opening van zaken te geven over de veiligheidsrisico's van zoutwinning, ook als het om geheime stukken gaat van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), onderzoeksbureau TNO en de Technische commissie bodembeweging (Tccb).

Bovendien adviseert hij om "specifiek voor de acht cavernes in Haaksbergen de opslag van waterstof (en andere stoffen) nu en in de toekomst uit te sluiten".

Besluitvorming uitstellen

Tot slot stelt Wientjes voor om de besluitvorming uit te stellen. Het ministerie wil uiterlijk 17 juli een antwoord van Haaksbergen, dat hier volgende week over beslist. Maar met allerlei stukken die wat hem betreft openbaar worden "en nieuwe garanties van de overheid", is dat volgens Wientjes te kort dag om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen.

De verkenner stelt de minister daarom voor om de gemeenteraad, "indien hij dat wenst", meer tijd te bieden. Al mag dat ook weer niet te lang duren, stelt Wientjes. "Geen van de betrokken partijen is gebaat bij uitstel dat langer dan enkele maanden duurt."