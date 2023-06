Grote brand op industrieterrein Rotterdam-West onder controle

Aan de Keileweg in Rotterdam-West is vanochtend een grote brand ontstaan in een creatieve werkplaats met houtopslag. Van het gebouw is weinig meer over. De brand is inmiddels onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen. Vanwege de grote hoeveelheid rook werd vanochtend een NL-Alert aan omwonenden verstuurd met daarin de oproep om uit de rook te blijven. Hoewel de rook afneemt, wordt er nog altijd geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. De rookpluimen waren in de brede omgeving te zien:

Omliggende panden, waaronder een bouwmarkt en een woonwinkel, werden natgehouden om te voorkomen dat die ook in brand zouden vliegen. Het gevaar dat de brand overslaat is inmiddels geweken. Brandweerlieden uit Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam werden ingezet om de brand te blussen. De wegen rond het Marconiplein en de Havenstraat zijn afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Amsterdamseweg en de Hudsonstraat. Er wordt gewerkt aan het weer openstellen van de wegen in de omgeving. De creatieve werkplaats de Keilewerf heeft studio's en ateliers voor onder meer ontwerpers, meubelmakers en kunstenaars. "Het was een soort broedplaats voor kleine nieuwe ondernemers, waaronder veel meubelmakers. Hierdoor lag er veel hout opgeslagen", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. "De oorzaak van de brand moet in dit gebouw zitten, maar het is de vraag of we daar ooit achter komen."