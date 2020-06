Roeiers Holland Acht na mentaal zware tijd weer samen in de boot

"Ik was al bezig met wat ik na de Spelen zou gaan doen. Dus het was mentaal best zwaar", doelt Versluis op de verplaatsing van het toernooi naar 2021. "Het was voor mij niet zo vanzelfsprekend dat ik er nog een jaar aan vast zou plakken."

Versluis moest op zoek naar nieuwe motivatie. "Dat we weer met elkaar kunnen trainen nu, helpt daar wel enorm bij." Hij was niet de enige roeier van de Holland Acht die moeite had gemotiveerd te blijven gedurende de coronacrisis.

Ook het 22-jarige talent Maarten Hurkmans vond het een moeilijke periode. "Je leeft ergens naartoe en maakt veel trainingsuren. Als dat dan wegvalt en er is even helemaal niets, is dat wel even lastig."

'We kunnen goud halen'

Mark Emke, bondscoach van de roeiers, ziet het uitstel van de Spelen niet als een nadeel voor de mannenacht. "Het is een goede, kansrijke boot. Dan is het net even wat makkelijker om te zeggen: dan volgend jaar maar."

Emke ziet die overtuiging ook bij de roeiers. "Er heerst een gevoel dat we het gewoon kunnen winnen. En dat ze dat gevoel hebben, is ook terecht." Hurkmans is het met de bondscoach eens. "We kunnen zeker goud halen."