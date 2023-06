Keeper Vermeer (37) gaat bij PEC Zwolle niet 'vrij en blij' op de bank zitten

Dat Vermeer in Zwolle zijn carrière voortzet, was mede het gevolg van een telefoontje van Haris Medunjanin. Beiden kennen elkaar uit de Major League Soccer, de Amerikaanse profcompetitie, waar de keeper de afgelopen drie seizoenen uitkwam voor Los Angeles FC en FC Cincinnati. Bij die laatste club speelde hij samen met de Bosnische middenvelder die nu met Schreuder als staflid een nieuw buitenlands avontuur aangaat.

"Toen ik naar PEC Zwolle kwam, wist ik dat zijn vertrek tot de mogelijkheden behoorde", zegt de vijfvoudig international. "De trainer zei twee weken geleden dat hij in principe zou blijven, 'maar je weet hoe het gaat in het voetbal, Kenneth'. Dat weet ik als geen ander. Trainers en spelers komen en gaan."

Normaal gesproken staat een nieuwe aankoop zelf in de schijnwerpers op de eerste dag van het nieuwe seizoen. Maar bij PEC Zwolle ging het dinsdag niet alleen maar om Kenneth Vermeer. Sterker, de 37-jarige doelman moest zelf ook vragen beantwoorden over het plotselinge vertrek van trainer Dick Schreuder, onder wiens leiding de club uit Zwolle weer terugkeerde in de eredivisie.

De 37-jarige keeper met een fraaie erelijst - titels bij Ajax, Feyenoord en Club Brugge - is nog hongerig en gaat de concurrentie vol aan. "Jasper Schendelaar heeft het goed gedaan. Ik zal hem steunen, maar je wilt het iemand ook op een 'gezonde' manier moeilijk maken. Je moet niet aan elkaars poten zagen. Je kunt wel de druk opvoeren bij de andere keepers. Concurrentie hoort erbij, of je nou speelt of niet."

"Haris zei dat PEC met me wilde praten. 'Kijk maar of het iets voor je is.' Zoals ik Zwolle ken, was het altijd een goed voetballende club met goede supporters en een leuke sfeer in het stadion. Voor mij was het niet zo'n moeilijke keuze om te maken, helemaal nu de club weer terugkeert in de eredivisie. Ik ga mijn steentje bijdragen en proberen de jonge, talentvolle keepers te helpen."

Vermeer is 37 jaar. Dat is oud in een voetballeven. "Dat ik op deze leeftijd nog doorga, betekent dat ik nog steeds van het spelletje geniet. Met al die jonge jongens op het veld staan, is het leukste dat er is. Zo lang ik ervan geniet en het lichaam het toelaat, ga ik door."