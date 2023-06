Expliciet in kledingvoorschriften politie: geen hoofddoek of keppel bij uniform

Politieagenten in uniform mogen definitief geen hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes meer dragen. Minister Dilan Yesilgöz laat de kledingvoorschriften voor de zomer aanpassen en maakt daarmee een einde aan een lange discussie.

De minister van Justitie en Veiligheid geeft gehoor aan een aangenomen motie van PVV-Kamerlid Lilian Helder. Zij wilde dat "neutraliteit van het politieuniform" werd gewaarborgd.

Yesilgöz doet dat door expliciet in de kledingvoorschriften op te nemen dat agenten in uniform geen uitingen van geloofs- of levensovertuigingen mogen dragen.

"Ik hoop dat de discussie klaar is en dat er niet langer over de ruggen van agenten een politieke discussie wordt gevoerd over dit onderwerp", zegt de minister tegen De Telegraaf.

Yesilgöz zou graag zien dat de nieuwe kledingvoorschriften ook gaan gelden voor buitengewone opsporingsambtenaren, maar daar heeft ze niet direct iets over te zeggen. Boa's vallen onder gemeenten.