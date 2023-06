Gokreclame verdwijnt na kleine twee jaar weer uit straatbeeld

Op veel plekken in het land worden posters voor online gokken uit bushokjes en reclameborden op straat weggehaald. Aankomende zaterdag gaat een verbod in op een groot deel van de gokreclames. In de praktijk worden veel posters deze week al vervangen.

Online gokbedrijven mochten sinds 1 oktober 2021 nieuwe klanten werven met reclames op tv, radio, online en op posters in de buitenlucht. Op die datum ging de markt voor online gokken open. Maar al snel kwam er kritiek op de hoeveelheid reclame. Begin vorig jaar kondigde minister Weerwind voor Rechtsbescherming aan dat een verbod op een groot deel van de reclame in de maak was.

De laatste maanden hebben vooral nieuwere gokbedrijven de kans gegrepen om nog snel te adverteren. Alleen al in de eerste vijf maanden van het jaar werd 73 miljoen euro uitgegeven aan reclame, blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Nielsen over de bruto mediabestedingen. Dat is bijna 18 procent meer dan een jaar eerder.

Vooral aan buitenreclame werd meer uitgegeven, bijna twee keer zo veel als een jaar eerder. Gokbedrijven beloofden vorig jaar te stoppen met reclameposters voor online gokken, maar nieuwkomers hebben zich van die belofte niets aangetrokken.

Ongerichte reclame

Sinds het opengaan van de markt hebben gokbedrijven ruim een kwart miljard uitgegeven aan reclames. Daartegenover hebben gokbedrijven afgelopen jaar bijna 1,1 miljard verdiend aan Nederlandse gokkers.

Vanaf zaterdag geldt er een verbod op 'ongerichte reclame', om te voorkomen dat te veel jongeren en jongvolwassenen de gokreclames zien.

In de praktijk betekent dat dat er een einde komt aan gokreclame op tv, radio, in tijdschriften en in de buitenlucht. Online kunnen gokbedrijven nog wel reclame maken, maar dan moeten ze aantonen dat minstens 95 procent van het publiek dat wordt bereikt 24 jaar of ouder is.

Rond sportevenementen blijven de reclames tot juli 2025 toegestaan, mits de contracten voor 1 juli van dit jaar zijn afgesloten. De laatste dagen worden er nog snel deals gesloten. Zo sloot kersverse eredivisionist Almere City FC nog een sponsorcontract met een gokbedrijf.

Illegale casino's

Online casino's maken zich zorgen dat door het reclameverbod illegale casino's hun kans schoon zien en oprukken door klanten online te lokken met hoge bonussen die in Nederland niet zijn toegestaan.

Ze wijzen erop dat er nu al sites vindbaar zijn die spelers toestaan die in een register staan voor mensen met een gokverslaving.