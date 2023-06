Wekdienst 28/6: Stille tocht voor slachtoffer steekpartij AH • Offerfeest begint

Goedemorgen! Voor moslims begint vandaag het Offerfeest en de Gezondheidsraad adviseert het kabinet of er komend najaar weer een ronde coronaprikken moet komen. Eerst het weer: vandaag is het eerst bewolkt met soms regen of motregen. Later breekt vanuit het westen de zon door en wordt het 19 tot 23 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. De komende dagen blijft het wisselvallig met soms buien. Aan de temperatuur verandert weinig.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Er is een stille tocht voor de 36-jarige vrouw die tijdens haar werk in de Albert Heijn aan de Turfmarkt in Den Haag werd doodgestoken. Dat gebeurde vorige week dinsdag. Verdachte Jamel L. werd kort daarna opgepakt.

De Gezondheidsraad adviseert of het nodig is om komend najaar weer een ronde herhaalprikken tegen het coronavirus te geven.

Het Offerfeest (Eid al-Adha) begint. Tijdens dit feest herdenken moslims de profeet Ibrahim door onder meer een dier te slachten.

Wat heb je gemist? Medewerkers in de gehandicaptenzorg krijgen er over twee jaar 10 procent loon bij. Dat is bovenop de ruim 3,2 procent die ze er al bij kregen. Dat hebben werkgevers en vakbonden afgesproken in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de ongeveer 200.000 medewerkers. Daarin staat ook dat de reiskostenvergoeding wordt verdubbeld, van 8 cent naar minimaal 16 cent per kilometer, en dat vaste medewerkers voortaan voorrang krijgen bij het maken van de roosters. Vorige maand liepen de onderhandelingen nog stuk. Er werd actiegevoerd door het personeel en er stonden nog meer acties op het programma, maar die zijn vanwege de gemaakte afspraken opgeschort, zeggen de bonden. De vakbonden leggen het akkoord de komende weken voor aan hun leden. Ander nieuws uit de nacht: In een voorstad van Parijs is gisteravond onrust uitgebroken: nadat een motoragent een 17-jarige automobilist van dichtbij had doodgeschoten zochten inwoners van de stad de confrontatie met de politie en staken ze auto's in brand. Er zijn zeker negen mensen gearresteerd.

Bij raketaanvallen op Kramatorsk zijn gisteravond zeker vier mensen omgekomen: tientallen mensen raakten gewond en er wordt nog gezocht naar overlevenden. Twee Nederlanders die in de Oost-Oekraïense stad zijn met hun frietkraam om friet uit te delen, waren getuige van de aanvallen. Ze raakten lichtgewond.

Meerderheid van ChristenUnie-leden in Flevoland vindt samenwerking met PVV teleurstellend: Binnen de ChristenUnie is er veel te doen over de samenwerking met de PVV in het provinciebestuur. Partijleider Bikker zei dat ze er een "naar gevoel" van krijgt, minister Schouten noemde de samenwerking ongemakkelijk. En dan nog even dit: De Oude Kerk, de Nieuwe Kerk en de Domtoren. Ze staan al jaren als miniatuur in de achtertuin van Chris van der Sman (88) uit Nootdorp. Hij bouwde ze in 60 jaar allemaal zelf. En er komt nog een nieuw project bij:

