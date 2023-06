Onrust in voorstad Parijs na doodschieten 17-jarige door agent

In een voorstad van Parijs is gisteravond onrust uitgebroken nadat een motoragent een 17-jarige automobilist van dichtbij had doodgeschoten. Inwoners van de stad zochten de confrontatie met de politie en zetten auto's in brand. Er zijn zeker negen arrestaties verricht.

Het incident gebeurde gisterochtend tijdens een verkeerscontrole door de politie in de voorstad Nanterre. De bestuurder van de gehuurde gele Mercedes werd gesommeerd te stoppen omdat er meerdere verkeersovertredingen waren vastgesteld.

De 17-jarige automobilist zou geweigerd hebben de agenten te gehoorzamen en hebben gedreigd over hen heen te rijden. De advocaten van de jongen spreken tegen dat het leven van de agenten in gevaar was, zoals in een politieverklaring stond.

'Ik ga een kogel door je kop schieten'

Online gaan beelden rond van het incident. Daarop is een gele auto te zien waar twee agenten bij staan met een getrokken vuurwapen. "Ik ga een kogel door je kop schieten", roept de agent uit. Als de automobilist wil wegrijden, klinkt er een schot. De auto crasht even later tegen een paal.

Het slachtoffer overleed ter plekke. De agent is aangehouden op verdenking van doodslag. Een passagier van de auto werd aangehouden en later weer vrijgelaten. Naar een tweede passagier, die op de vlucht sloeg, wordt nog gezocht.

Na het voorval hielden buurtbewoners een protest bij het politiebureau. Barricades en vuilnisbakken werden in brand gestoken, een bushalte werd vernield en er werd met vuurwerk gegooid naar de politie, die traangas inzette.