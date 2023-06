CU-leden Flevoland teleurgesteld over coalitie met PVV, motie aangenomen

Een meerderheid van de leden van ChristenUnie in Flevoland heeft de samenwerking met de PVV in het provinciebestuur in een motie teleurstellend genoemd. De motie over de samenwerking werd wel aangenomen tijdens de ledenvergadering in Almere.

In de motie staat verder dat het bestuur van de partij in Flevoland continu in gesprek moet blijven met de Statenfractie. Ook moet de coalitie in 2024 opnieuw worden beoordeeld door de CU-leden. Uiteindelijk stemden 33 mensen voor de motie, 25 tegen en 5 onthielden zich van stemmen. Er werd drie uur achter gesloten deuren vergaderd, schrijft Omroep Flevoland.

Van tevoren stond al vast dat de stemming niet van invloed zou zijn op de samenwerking met de PVV: fractievoorzitter en beoogd gedeputeerde Harold Hofstra liet eerder weten dat de fractie daar zelf over kan beslissen, zonder goedkeuring van de achterban.

In Flevoland werd een coalitieakkoord bereikt tussen de BBB, VVD, SGP, ChristenUnie en PVV. Binnen de ChristenUnie is er veel te doen over de samenwerking met PVV in de provincie. CU-partijleider Mirjam Bikker zei gisteren dat ze er een "naar gevoel" van krijgt, omdat de PVV volgens haar de "democratische rechtsstaat niet erkent". Minister Carola Schouten noemde de samenwerking eerder "ongemakkelijk" en minister Piet Adema noemde de PVV "geen natuurlijke samenwerkingspartner".