Gevonden lichaam in bergen van Californië is van Britse acteur Julian Sands

Het lichaam dat afgelopen zondag werd gevonden in de bergen van Californië is van de Britse acteur Julian Sands. Hij werd vijf maanden geleden door zijn vrouw als vermist opgegeven nadat hij niet was teruggekeerd van een wandeling.

Sands (65) speelde in de jaren 80 en 90 in meerdere films die voor een Oscar werden genomineerd, zoals A room with a view (1985) en Leaving Las Vegas (1995). In de televisieserie 24 was hij te zien als Russische terroristenleider. In 2019 speelde Sands in de Netflix-serie What/If. In zijn veertig jaar durende carrière werkte hij mee aan meer dan 150 films en series.

Zoekactie bemoeilijkt

Direct na zijn vermissing werd een zoekactie op touw gezet in het Baldy Bowl-gebied, een populair skioord dat ook in trek is bij klimmers, wandelaars en backpackers. De zoektocht, waarbij drones en helikopters werden ingezet, werd gehinderd door winterse omstandigheden die de hele lente aanhielden.

Zondag werd een lichaam gevonden in een natuurgebied bij Mount Baldy, ten oosten van Los Angeles. Uit onderzoek is gebleken dat het om Sands gaat, zoals al werd vermoed. Hoe hij om het leven is gekomen, is nog niet vastgesteld.