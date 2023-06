Braziliaanse voetbalster Marta (37) voor zesde keer naar WK: 'Ze is de koningin, een icoon'

Cristiane, een ander blikvanger van de Braziliaanse selectie, is door de Zweedse bondscoach niet opgenomen in de selectie en blijft op vijf WK-deelnames steken.

De Braziliaanse voetbalster Marta is door bondscoach Pia Sundhage geselecteerd voor het Braziliaanse elftal voor het wereldkampioenschap voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. De 37-jarige aanvalster zal voor de zesde keer gaan meedoen aan het WK.

Niet zeker van basisplek

Marta, tegenwoordig uitkomend voor het Amerikaanse Orlando Pride, speelde 175 interlands en maakte daarin 115 doelpunten. Ze werd zes keer uitgeroepen tot voetbalster van het jaar, maar wist met Brazilië nog nooit de wereldtitel te veroveren.

De bondscoach zei dat ze niet kan garanderen dat Marta, die nog herstellende is van een knieblessure, vanaf het begin zal spelen. "Marta is de koningin, ze is een icoon. Alleen al bij haar in de buurt zijn is besmettelijk", zei Sundhage.

"Of ze in de basis zal staan weet ik nog niet. Ze zal de rol spelen die ik haar geef en ik ben ervan overtuigd dat ze het goed zal doen."