47.000 handtekeningen tegen nieuwe aanvliegroute over Utrecht en Gelderland

Bij de Tweede Kamer is vandaag gedemonstreerd tegen een vierde aanvliegroute naar Schiphol. Een actiegroep bood een petitie aan, die is ondertekend door 47.000 mensen.

De nieuwe vliegroute gaat in de plannen van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over de provincies Utrecht en Gelderland. Per dag zouden daar 120 vliegtuigen gebruik van maken. De route is onderdeel van een groter plan om de luchtvaart en overlast te spreiden over het land, zo legde Harbers eerder uit. Volgens hem leidt het plan tot minder rondjes vliegen boven Nederland en daardoor tot minder uitstoot.

Tegenstanders wijzen onder meer op geluidsoverlast en juist extra uitstoot. "Meer vliegtuigen, betekent ook meer stikstofneerslag in onze regio. Dat heeft impact op onze natuurgebieden, maar ook op de woonkernen. Naast de milieuaspecten, maken vliegtuigen namelijk ook veel geluid. Wat doet dat met onze stiltegebieden?", vraagt Femke van Brussel van actiegroep Stop4deroute zich af bij RTV Utrecht.

'Het geeft overlast'

"De vierde aanvliegroute maakt groei mogelijk, geeft meer ruimte voor Lelystad Airport en groei voor Schiphol", stelt actievoerder Han van Staveren bij Omroep Gelderland. "Het geeft overlast. Het kan niet meer met de klimaat- en stikstofcrisis. Minder vliegen is de oplossing. Dus geen Lelystad Airport, geen groei van Schiphol en ook niet van regionale luchthavens."

Klaas Wagenaar uit Wageningen sluit zich daarbij aan: "Als boeren weg moeten om stikstof, als de bouw van wegen stilligt om stikstof, dan moet je luchtvaart ook krimpen om stikstof."

Grote zorgen bij gemeentes

De provincie Utrecht en enkele Utrechtse gemeenten hebben eerder al in een brief aan minister Harbers hun zorgen geuit over de voorgenomen luchtruimherziening. De landelijke overheid gaat de komende tijd bedenken hoe de nieuwe vliegroute er daadwerkelijk uit komt te zien.