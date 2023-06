Politie tasert jongen (16) na inbraak in Almere waar hij niks mee te maken had

De politie heeft afgelopen weekend in Almere een stroomstootwapen gebruikt bij de aanhouding van een 16-jarige jongen. De jongen werd op dat moment verdacht van een woninginbraak, maar later bleek dat hij daar niet schuldig aan was.

Een bewoner van een huis in Almere-Haven belde in de nacht van zaterdag op zondag de politie omdat er gestommel klonk in het huis van de onderburen, terwijl die op vakantie waren. De bewoner zag dat twee personen ervandoor gingen en een agent zette de achtervolging in, maar raakte de verdachten kwijt.

Andere agenten zagen even later een paar honderd meter verderop twee mensen rennen die aan het signalement voldeden. Toen ze opsplitsten, ging een agent achter een van hen aan. De agent riep meermaals dat hij stil moest blijven staan. Toen de jongen dat niet deed, gebruikte de agent zijn taser.

De jongen is door gebruik van het stroomstootwapen gevallen en heeft daardoor verwondingen opgelopen waarvoor hij behandeld is in het ziekenhuis. Ook zijn spullen raakten beschadigd, schrijft Omroep Flevoland. Die gaat de politie vergoeden.

Onderzoek

De politie benadrukt dat de agent zich genoodzaakt voelde om op te treden omdat de verdachte meerdere keren geen gehoor gaf aan de eis om stil te staan. Onderzocht wordt of het gebruikte geweld in dit geval juist en proportioneel was.

De woninginbraak is overigens nog niet opgelost. De politie hield behalve de 16-jarige jongen ook twee andere mensen aan die verstopt zaten in de struiken, maar alle drie bleken ze onschuldig.