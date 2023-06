Scheidende Van de Looi maakt balans op bij Jong Oranje: 'Mindere lichting? Flauwe vraag!'

"We hebben weer zoveel kansen gehad om die wedstrijd te winnen", verzuchtte bondscoach Erwin van de Looi na de uitschakeling van zijn Jong Oranje op het Europees kampioenschap. "En zij hebben denk ik maar een keer op het doel geschoten. Maar zo werkt voetbal... Als je twee goals in drie wedstrijden maakt, dan is dat niet genoeg. En dan ga je naar huis." Net als tegen de leeftijdsgenoten uit België en Portugal begon Jong Oranje uitstekend en creëerde in die fase ook heel veel kansen. Taylor raakte twee keer de paal, maar de openingstreffer bleef uit. En daarna knokte zijn ploeg vooral tegen zichzelf. 'Tot de laatste snik' "Ik vind dat de jongen gevochten hebben en er alles aan gedaan hebben. Ze hebben het echt wel geprobeerd, tot de laatste snik. Daar is geen twijfel over", zei Van de Looi. Over zijn eigen rol: "We hebben in de slotfase extra buitenspelers gebracht en extra mensen in de zestien. Maar ja, wat moet je meer doen tegen deze tegenstander dan al die kansen creëren?"

"Natuurlijk, we wilden Europees kampioen worden", ging Van de Looi verder. "Dat is niet gelukt en dat is heel teleurstellend. Of dit misschien een mindere lichting is? Dat vind ik een flauwe vraag. Deze Georgiërs hebben geen enkele wedstrijd verloren, ook niet van België dat een sterke lichting heeft en niet van Portugal met een goede lichting." 'Positieve swing' Graag had Van de Looi zijn baan overgedragen aan Michael Reiziger als Europees kampioen en met een olympisch ticket op zak. Dat mocht niet zo zijn. Toch kijkt hij met een positief gevoel terug op zijn vier jaar bij Jong Oranje. "Dit is een flinke teleurstelling. Maar ik denk dat het heel positief is wat we de laatste vier jaar bereikt hebben: twee keer naar het EK, een positieve swing en het team is weer waardevol geworden. Mar dat zie je nu even niet na zo'n uitschakeling, dat snap ik wel."

Van de Looi verlaat Jong Oranje met 18 ongeslagen duels op rij Erwin van de Looi vertrekt bij Jong Oranje met een recordreeks van ongeslagen wedstrijden. De Nederlandse beloften gingen op 3 juni 2021 in de halve finales van het EK in Hongarije met 2-1 onderuit tegen Jong Duitsland en verloren vervolgens niet meer. De ongeslagen reeks begon op 7 september 2021 in de EK-kwalificatie tegen Jong Moldavië (3-0) en duurde achttien duels. Op het EK in Georgië en Roemenië speelde Jong Oranje in de groepsfase drie keer gelijk, tegen Jong België (0-0), Jong Portugal (1-1) en Jong Georgië (1-1). Dat was niet genoeg om de kwartfinales te halen. Jong Oranje speelde onder leiding van Van de Looi 42 wedstrijden. Daarvan werden er 26 gewonnen, eindigden er 12 gelijk en werden er 4 verloren.

Verdediger Micky van de Ven, bij afwezigheid van Quinten Timber aanvoerder tegen de Georgiërs won vrijwel al zijn persoonlijke duels. Maar vlak voor rust ging het toch mis, toen Zuriko Davitashvili bij de eerste serieuze uitbraak van het gastland voor 1-0 zorgde. "Ik moet het nog terugkijken", aarzelt Van de Ven even. "Maar hij dribbelt er gewoon doorheen, heel makkelijk. Dat was heel matig verdedigd van ons."

Van de Ven: "We zijn de hele wedstrijd de betere partij, dat kun je gewoon zeggen. Maar we maken hem gewoon niet. We komen weer maar tot een goal en dat is niet genoeg. In de tweede helft staan ze met elf man op de eigen zestien en dan wordt het heel moeilijk." Hoe de verdediger van Wolfsburg, die in de belangstelling staat van verschillende topclubs, terugkijkt op het avontuur in Georgië? "Niet positief natuurlijk. Ik had zeker verwacht dat we de poulefase zouden komen en daarna is alles mogelijk. Niet dat we de poule niet zouden doorkomen."

