Haags hof geeft Maleisië gelijk in miljardenzaak tegen nazaten sultan

Het gerechtshof in Den Haag stelt Maleisië in het gelijk in een arbitragezaak waarmee 14,9 miljard dollar compensatie is gemoeid. Premier Anwar Ibrahim van het Zuidoost-Aziatische land noemt het oordeel een mijlpaal in het slepende dossier.

Eerder oordeelde een Franse rechtbank dat de nazaten van de sultan van Sulu wereldwijd recht hebben op 14,9 miljard dollar vergoeding van Maleisië. De juridische basis voor deze toekenning, een van de hoogste ooit in het arbitragerecht, is een in 1878 ondertekend document.

De nazaten zijn in verschillende landen procedures begonnen om beslag te leggen op bezittingen die de Maleisische staat in die landen heeft. Wat betreft Nederland zet het gerechtshof in Den Haag nu een streep door dat verzoek.

'Voldoet niet aan eisen'

Het verzoek van de eisers om het Franse vonnis in Nederland uit te voeren is afgewezen "omdat simpel gezegd aan tal van eisen niet is voldaan", zegt de persrechter van het gerechtshof. Zo ontbreekt volgens het hof in het bijna 150 jaar oude contract een clausule die de twee partijen bindt aan arbitrage.

De regering van Maleisië is nu "dichterbij dan ooit in het volledig tenietdoen van deze oplichting", stelt premier Anwar in een verklaring. Deze maand keurde ook het arbitragehof in Parijs het verzoek af om te beginnen met het innen van de toegekende vergoeding in Frankrijk.

Strijd is verre van gestreden

De advocaat van de groep nakomelingen, die bestaat uit acht Filipijnen, is teleurgesteld. "We overwegen alle opties", zegt de Londense advocaat Paul Cohen tegen de NOS. In cassatie gaan noemt hij "zeer waarschijnlijk".

De juridische strijd om het miljardenbedrag is dus nog niet gestreden. In Luxemburg is het bijvoorbeeld wel gelukt om beslag te laten leggen op twee dochterbedrijven van het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas.