Opnieuw literaire prijs voor Anjet Daanje

Schrijver Anjet Daanje heeft de Constantijn Huygens-prijs gekregen voor haar literaire werk. De jury spreekt van een eigenzinnig oeuvre met een overweldigende kracht.

Daanje debuteerde in 1993 en schreef in de jaren erna romans, verhalenbundels en scenario's, maar haar boeken bleven lang onopgemerkt door het grote publiek. In 2020 kwam daar verandering in met De herinnerde soldaat.

Dat succes werd nog eens vergroot met de historische roman Het lied van ooievaar en dromedaris, die vorig jaar verscheen. Van het werk zijn tienduizenden exemplaren verkocht en het kreeg als eerste boek beide grote literaire prijzen, de Boekenbon Literatuurprijs en de Libris Literatuur Prijs.

De jury van de Constantijn Huygens-prijs zegt dat de 58-jarige Daanje de afgelopen dertig jaar heeft gebouwd "aan een literair universum dat wat betreft spanwijdte en verteldrift zijn gelijke niet kent".

12.000 euro

De Constantijn Huygens-prijs is een jaarlijkse oeuvreprijs die sinds 1947 namens de gemeente Den Haag wordt toegekend door de Jan Campert-stichting. Er is 12.000 euro aan verbonden.

Onder de eerdere winnaars zijn Lucebert, Harry Mulisch en Annie M.G. Schmidt. Vorig jaar ging de prijs naar Marion Bloem. Anjet Daanje krijgt de prijs uitgereikt op 21 januari.