Jong Oranje na derde gelijkspel uitgeschakeld op Europees kampioenschap

Jong Oranje is er niet in geslaagd de kwartfinales van het Europees kampioenschap onder 21 jaar te bereiken. In een kolkend stadion in Tbilisi kwam de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi niet verder dan 1-1 tegen gastland Georgië.

Jong Georgië eindigt als eerste in groep A. Jong Portugal, dat in de slotfase met 2-1 won van Jong België, vergezelt het gastland in de kwartfinales. Door de uitschakeling is de kans op deelname aan de Olympische Spelen in Parijs ook vergeven.

Daarvoor had de ploeg minimaal de halve finales moeten halen.