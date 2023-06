Goud voor schermer Tulen op Europese Spelen in Krakau

Degenschermer Tristan Tulen heeft bij de Europese Spelen in Krakau goud in de wacht gesleept. De Arnhemmer vloerde in de finale de Portugees Miguel Frazao: 15-10.

Tulen, de nummer 30 van de wereld, won vijf van zijn zes groepsduels. Hij trof daarna in de knock-outfase op weg naar de finale twee schermers die hoger op de wereldranglijst staan: hij was David Nagy (FEI-23) in de achtste finales de baas en daarna Alexis Bayard (FEI-20).

Tulen maakte in de finale tegen de 20-jarige Portugees (FEI-292) het verschil pas in de derde en laatste periode van drie minuten. Hij was daarin goed voor acht treffers en Frazao drie.

Zilver op EK

Tulen bereikte vorig jaar bij de EK in het Turkse Antalya al de finale. Toen moest hij genoegen nemen met zilver. Hij verloor toen in de finale van meervoudig Europees en wereldkampioen Yannick Borel uit Frankrijk.