Zeker 40 woningen ontruimd bij gaslek in Grevenbicht

In het Limburgse dorp Grevenbicht zijn tientallen woningen en een restaurant ontruimd vanwege een gaslek. De brandweer heeft op advies van netbeheerder Enexis alles in een straal van 70 meter rond het lek laten ontruimen. "Het gas spuit er met kracht uit", aldus de brandweer.

Het gaat volgens 1Limburg om zeker veertig ontruimde woningen. De bewoners worden evenals de bezoekers van het restaurant opgevangen in een horecagelegenheid.

"We zijn bang voor een gasophoping in de woningen, dus ontruimen we uit voorzorg", laat een woordvoerder van de brandweer bij de regionale omroep weten.

Graafwerkzaamheden

Het gaslek zou zijn ontstaan als gevolg van graafwerkzaamheden voor de aanleg van glasvezel. Daarbij zou een pijplijn met een flinke doorsnee zijn geraakt.

Enexis plaatst minimaal acht ballonnen om de lekkage in te dammen. Ze worden in de leiding geblazen om de gastoevoer af te sluiten. Pas daarna kan worden begonnen met het repareren van het lek.