PSV heeft met Amerikaans international Ricardo Pepi een nieuwe spits

PSV heeft met FC Augsburg een akkoord bereikt over de overgang van Ricardo Pepi naar Eindhoven. Als de laatste details zijn afgerond, tekent de 20-jarige spits een meerjarig contract. Bij Augsburg had Amerikaans international Pepi een contract tot medio 2026. De transfersom bedraagt naar verluidt rond de 10 miljoen euro.

Pepi begon zijn loopbaan bij FC Dallas in de Major League Soccer en stapte in januari 2022 over naar het Duitse Augsburg. Een doorbraak in de Bundesliga bleef uit met nul goals in vijftien duels. De Duitse club verhuurde het talent afgelopen seizoen aan FC Groningen.

Lichtpuntje in Groningen

Met twaalf doelpunten in 29 eredivisieduels was Pepi een van de lichtpuntjes in een donker seizoen voor de degradant. Voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten scoorde Pepi sinds zijn debuut in 2021 zeven keer in vijftien wedstrijden.