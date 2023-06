Hockeysters winnen wedstrijd om de eer in Pro League en hebben trofee nu ook binnen

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben in de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland hun eindzege in de Pro League extra kracht bijgezet. De formatie van coach Van Ass won zaterdag al met 4-1 van de nummer negen van de wereld, nu werd het na een uitstekend duel 7-1 in Amstelveen.

Oranje stelde gisteren de eindzege in het landentoernooi al veilig, maar had niets aan gretigheid ingeboet. Yibbi Jansen opende al vroeg de score uit een strafcorner, waarna Xan de Waard en Joosje Burg na flitsende aanvallen trefzeker waren.

Vervolgens liet de olympisch, wereld- en Europees kampioen veel kansen liggen en uit het niets kwam Nieuw-Zeeland op 3-1. Een getergd Oranje zette weer aan en Elzemiek Zandee en Frédérique Matla zorgden met twee velddoelpunten voor een klinkende uitslag.

Mijlpaal voor Van Geffen

Voor Margot van Geffen was het een speciale wedstrijd. De 33-jarige speelster speelde haar 250ste interland voor eigen publiek. Van Geffen debuteerde twaalf jaar geleden, in 2011, in het oranje.