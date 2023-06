Hockeyers winnen van wereldkampioen Duitsland in Pro League, vrouwen hebben beker binnen

De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League een overwinning op Duitsland geboekt. Oranje was de wereldkampioen in Amstelveen met 2-0 de baas.

Het eerste doelpunt viel na jagen. Een Duitse pass werd onderschept, Thierry Brinkman werd aangespeeld en rondde beheerst af. Jip Janssen benutte kort na rust de tweede corner van Oranje.

Daarna kwam Nederland goed weg: de Duitser Mats Grambusch pushte laat in het derde kwart een strafbal op de lat, waarna Max de Bie aan de overkant ook het aluminium trof. Vlak voor tijd miste Thijs van Dam ook nog een strafbal.

In eigen hand

Dankzij de zege heeft Oranje alles nog in eigen hand in het landentoernooi. Verslaat de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee komende week olympisch kampioen België twee keer in Antwerpen, dan wint Oranje net als vorig jaar de Pro League.

Bij het toernooi gaat het niet alleen om de Pro League-titel, het is ook een graadmeter voor het EK dat in augustus op de agenda staat. Na het vorige duel met Duitsland (1-1), dat na shoot-outs gewonnen werd door de wereldkampioen, had Oranje de EK-vorm nog niet te pakken. Na deze zege kan het team van Delmee met wat meer vertrouwen naar de komende wedstrijden toewerken.