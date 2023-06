Miscommunicatie leidde tot omhakken honderden boompjes in Cuijk

Miscommunicatie tussen een boer en de gemeente Land van Cuijk heeft geleid tot het omhakken van honderden boompjes. Basisschoolleerlingen plantten de jonge boompjes op Nationale Boomfeestdag, afgelopen november, maar twee weken geleden gingen ze tegen de vlakte.

De gemeente kon toen niet verklaren hoe dat kon gebeuren. Uit onderzoek blijkt nu dat er onduidelijkheid was over het stuk weiland waarin ze werden geplant. Dat bleek nog in gebruik door de vorige eigenaar, een boer.

Volgens Omroep Brabant was met die boer afgesproken dat hij de grond kon gebruiken totdat de gemeente dat zelf zou doen. De agrariër wist niet dat de gemeente al bezig was op het terrein en gaf opdracht het veld te maaien. Het is niet bekend of de gemeente vergat de boer in te lichten of dat de ondernemer een bericht over het hoofd heeft gezien.

Van de 5000 bomen die op Nationale Boomfeestdag werden neergezet, gingen er zo'n 1300 verloren.

'Boomtreurdag'

Zo veranderde de boomfeestdag in een klap in een boomtreurdag, zei Wim Koetsier van natuurclub IVN al vlak nadat het gebeurd was: "Het is heel jammer voor de kinderen."

De gemeente laat bij de regionale omroep weten dat ze de boel wil herstellen. Ze zegt dat ze hoe dan ook opnieuw boompjes gaat planten op de plek die nu gemaaid is. De gemeente heeft contact opgenomen met de school in Haps, waar de kinderen vandaan kwamen, om te bekijken of de school kan helpen met het herstellen van de schade.

Intussen zijn er ook afspraken met de boer gemaakt dat er in het weiland niet meer gemaaid mag worden.